盤中速報 - 汽車工業類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額33.13億
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 10:49
台股今日汽車工業類股表現強勁，12日10:49相關指數上漲2.08%，總成交額33.13億元，大盤占比1.89%。
該產業上漲家數31、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股英利-KY(2239-TW)12日10:47股價上漲1.8元，報44.2元，漲幅4.25%。
汽車工業近5日上漲1.37%，集中市場加權指數下跌0.29%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|汽車工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.37%
|-0.29%
|近一月
|+1.31%
|-2.04%
|近三月
|-9.27%
|-3.49%
|近六月
|-8.03%
|+6.62%
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