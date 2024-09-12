search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 汽車工業類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額33.13億

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 10:49


台股今日汽車工業類股表現強勁，12日10:49相關指數上漲2.08%，總成交額33.13億元，大盤占比1.89%。

該產業上漲家數31、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股英利-KY(2239-TW)12日10:47股價上漲1.8元，報44.2元，漲幅4.25%。

汽車工業近5日上漲1.37%，集中市場加權指數下跌0.29%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 汽車工業 集中市場加權指數
近一週 +1.37% -0.29%
近一月 +1.31% -2.04%
近三月 -9.27% -3.49%
近六月 -8.03% +6.62%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21670.763.04%
英利-KY43.83.30%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9
加權指數法興(售) 槓桿5.15

延伸閱讀


Empty