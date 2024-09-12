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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額0.34億

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 10:49


台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，12日10:49相關指數上漲2.09%，總成交額0.34億元，大盤占比0.02%。

該產業上漲家數4、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股中釉(1809-TW)12日10:48股價上漲0.35元，報20.0元，漲幅1.78%。

玻璃陶瓷近5日下跌0.18%，集中市場加權指數下跌0.29%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -0.18% -0.29%
近一月 -4.67% -2.04%
近三月 -16.29% -3.49%
近六月 -14.53% +6.62%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21658.292.98%
中釉201.78%

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加權指數法興(購) 槓桿8.98
加權指數法興(售) 槓桿5.16

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