盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額0.34億
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 10:49
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，12日10:49相關指數上漲2.09%，總成交額0.34億元，大盤占比0.02%。
該產業上漲家數4、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股中釉(1809-TW)12日10:48股價上漲0.35元，報20.0元，漲幅1.78%。
玻璃陶瓷近5日下跌0.18%，集中市場加權指數下跌0.29%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.18%
|-0.29%
|近一月
|-4.67%
|-2.04%
|近三月
|-16.29%
|-3.49%
|近六月
|-14.53%
|+6.62%
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