盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額8.75億
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 09:19
台股今日通信網路業類股表現強勁，12日09:19相關指數上漲2.02%，總成交額8.75億元，大盤占比11.07%。
該產業上漲家數37、下跌家數5、平盤家數6。領漲個股上詮(3363-TW)12日09:19股價上漲5.5元，報162.5元，漲幅3.5%。
通信網路類指數近5日下跌2.73%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.73%
|-1.92%
|近一月
|+6.78%
|+1.88%
|近三月
|+3.39%
|-1.66%
|近六月
|+10.05%
|+3.37%
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