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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額8.75億

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 09:19


台股今日通信網路業類股表現強勁，12日09:19相關指數上漲2.02%，總成交額8.75億元，大盤占比11.07%。

該產業上漲家數37、下跌家數5、平盤家數6。領漲個股上詮(3363-TW)12日09:19股價上漲5.5元，報162.5元，漲幅3.5%。

通信網路類指數近5日下跌2.73%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.73% -1.92%
近一月 +6.78% +1.88%
近三月 +3.39% -1.66%
近六月 +10.05% +3.37%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21585.442.64%
上詮1665.73%

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加權指數法興(售) 槓桿5.58

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