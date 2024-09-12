盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額9.96億
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 09:19
台股今日光電業類股表現強勁，12日09:19相關指數上漲2.16%，總成交額9.96億元，大盤占比12.6%。
該產業上漲家數38、下跌家數10、平盤家數0。領漲個股由田(3455-TW)12日09:19股價上漲6.5元，報123.5元，漲幅5.56%。
光電類指數近5日下跌2.66%，櫃買市場加權指數下跌1.92%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.66%
|-1.92%
|近一月
|+3.09%
|+1.88%
|近三月
|+12.45%
|-1.66%
|近六月
|+20.02%
|+3.37%
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