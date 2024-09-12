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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.92%，總成交額18.31億

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 09:04


台股今日其他電子業類股表現強勁，12日09:04相關指數上漲2.92%，總成交額18.31億元，大盤占比6.95%。

該產業上漲家數37、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股美隆電(2477-TW)12日09:04股價上漲1.75元，報29.25元，漲幅6.36%。

其他電子近5日下跌3.68%，集中市場加權指數下跌0.29%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 -3.68% -0.29%
近一月 +1.94% -2.04%
近三月 -3.03% -3.49%
近六月 +42.22% +6.62%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21610.52.76%
美隆電28.32.91%

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加權指數法興(售) 槓桿5.57

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