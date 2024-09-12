盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅2.92%，總成交額18.31億
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 09:04
台股今日其他電子業類股表現強勁，12日09:04相關指數上漲2.92%，總成交額18.31億元，大盤占比6.95%。
該產業上漲家數37、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股美隆電(2477-TW)12日09:04股價上漲1.75元，報29.25元，漲幅6.36%。
其他電子近5日下跌3.68%，集中市場加權指數下跌0.29%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.68%
|-0.29%
|近一月
|+1.94%
|-2.04%
|近三月
|-3.03%
|-3.49%
|近六月
|+42.22%
|+6.62%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大量(3167)急拉4.2%報84.3元，成交1,452張
- 盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額18.87億
- 盤中速報 - 健椿(4561)大漲7.27%，報73.8元
- 盤中速報 - 精湛(2070)大漲7.55%，報85.5元
上一篇
下一篇