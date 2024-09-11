盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌3.35%，報335.94美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 22:33
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間11日22:14股價下跌11.64美元，報335.94美元，跌幅3.35%，成交量608,961（股），盤中最高價346.48美元、最低價335.70美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.11%
- 近 1 月：+4.86%
- 近 3 月：+12.47%
- 近 6 月：+21.33%
- 今年以來：+17.87%
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