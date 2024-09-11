盤中速報 - SuperVerse大漲15.17%，報0.85美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:20
SuperVerse(SUPER)在過去 24 小時內漲幅超過15.17%，最新價格0.85美元，總成交量達0.22億美元，總市值4.13億美元，目前市值排名第 79 名。
近 1 日最高價：0.88美元，近 1 日最低價：0.74美元，流通供給量：487,976,093。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+31.09%
- 近 1 月：+55.71%
- 近 3 月：+2.04%
- 近 6 月：-39.51%
- 今年以來：+29.03%
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