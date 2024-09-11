盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額131.64億
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 13:19
台股今日電機機械類股表現強勁，11日13:19相關指數上漲2.06%，總成交額131.64億元，大盤占比7.04%。
該產業上漲家數23、下跌家數20、平盤家數5。領漲個股台灣精銳(4583-TW)11日13:15股價上漲56元，報624.0元，漲幅9.86%。
電機機械近5日下跌8.25%，集中市場加權指數下跌4.65%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|-8.25%
|-4.65%
|近一月
|-3.63%
|-1.89%
|近三月
|-13.08%
|-3.63%
|近六月
|+1.18%
|+6.46%
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