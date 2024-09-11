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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額131.64億

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 13:19


台股今日電機機械類股表現強勁，11日13:19相關指數上漲2.06%，總成交額131.64億元，大盤占比7.04%。

該產業上漲家數23、下跌家數20、平盤家數5。領漲個股台灣精銳(4583-TW)11日13:15股價上漲56元，報624.0元，漲幅9.86%。

電機機械近5日下跌8.25%，集中市場加權指數下跌4.65%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 -8.25% -4.65%
近一月 -3.63% -1.89%
近三月 -13.08% -3.63%
近六月 +1.18% +6.46%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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