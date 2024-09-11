盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2.42%，總成交額8.07億
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 10:49
台股今日塑膠工業類股表現強勁，11日10:49相關指數上漲2.42%，總成交額8.07億元，大盤占比0.74%。
該產業上漲家數13、下跌家數7、平盤家數1。領漲個股台達化(1309-TW)11日10:48股價上漲0.85元，報17.35元，漲幅5.15%。
塑膠工業近5日下跌10.24%，集中市場加權指數下跌4.65%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-10.24%
|-4.65%
|近一月
|-17.08%
|-1.89%
|近三月
|-24.66%
|-3.63%
|近六月
|-29.5%
|+6.46%
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