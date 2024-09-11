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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2.42%，總成交額8.07億

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 10:49


台股今日塑膠工業類股表現強勁，11日10:49相關指數上漲2.42%，總成交額8.07億元，大盤占比0.74%。

該產業上漲家數13、下跌家數7、平盤家數1。領漲個股台達化(1309-TW)11日10:48股價上漲0.85元，報17.35元，漲幅5.15%。

塑膠工業近5日下跌10.24%，集中市場加權指數下跌4.65%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 -10.24% -4.65%
近一月 -17.08% -1.89%
近三月 -24.66% -3.63%
近六月 -29.5% +6.46%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21115.320.24%
台達化17.757.58%

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