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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、凱基金 (2883-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、新光金 (2888-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、第一金 (2892-TW)


5. 外資當日 (10) 買超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、第一金 (2892-TW)、富邦金 (2881-TW)、元大金 (2885-TW)
 

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新光金13.43.08%
玉山金27.9-0.18%
凱基金15.9-0.31%
第一金27.25-0.18%
富邦金86-0.46%
元大金29.9-0.17%
元大台灣50反13.620.28%
群益優選非投等債10.050.10%
台新永續高息中小16.13-0.86%
元大美債20正2101.42%

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