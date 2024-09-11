PS5 Pro來了！售價700美元 9成玩家都嫌貴

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-11 08:21

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Sony (SONY-US) 周二 (10 日) 宣布推出升級版遊戲主機 PlayStation 5 Pro，將於 11 月 7 日上市，售價 700 美元，9 月 26 日起接受預購。

Sony 推出升級版 PS5 以應對全球遊戲機銷售下滑時期。Sony 今年 8 月甫公布第一財季 PS5 遊戲機銷量為 240 萬台，低於去年同期的 330 萬台。

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Sony 表示，PS5 Pro 將配備升級版顯示卡，運算單元比目前標準 PS5 型號增加 67%，從而使遊戲運作速度提高 45%。Sony 也大力宣傳其人工智慧 (AI) 的新功能，即圖像更清晰、細部視覺效果更清楚。

PS5 Pro 具有「高級」光線追蹤功能，這是一種電腦圖形技術，可以模擬光線如何從反射表面反射。在遊戲支援的情況下，光線追蹤的處理效能可提升至現有主機的 2 到 3 倍。

與輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 類似，Sony 也順勢推出了名為 PlayStation 光譜超分辨率（PSSR）的技術，透過機器學習和 AI 驅動的超分辨率，在節省算力的同時提供更豐富的畫面細節，從而顯著提升畫質表現。這代機器同時支援可變刷新率和 8K 分辨率，並向下兼容過往的 PS4 遊戲，畫面表現也會獲得增強。

首波預定透過免費更新支援 PS5 Pro 新功能的遊戲包括本家的《跑車浪漫旅 7》、《漫威蜘蛛人 2》、《拉捷特與克拉克：時空裂縫》、《地平線：西域禁地》、《最後生還者 二部曲 重製版》，以及協力廠商的《心靈殺手 2》、《刺客教條：暗影者》、《龍族教義 2》、《Final Fantasy VII 重生》、 《第一繼承者》、《霍格華茲的傳承》、《飆酷車神：動力慶典》等。

定價太高 遭人詬病

由於 Sony 新機器的參數早已不是秘密，所以周二發表會最大的看點就是定價。

(箭頭所指的支架和光碟機須另外購買 ，來源：Sony)

PS5 Pro 的建議零售價為 700 美元，但該定價不含支架和光碟機的 2TB 數位版。加上這兩個配件，一套 PS5 Pro 的價格要直奔 800 美元。

Ampere 研究的遊戲產業分析師 Piers Harding-Rolls 認為，雖然 PS5 Pro 可吸引 PS 主機狂粉，但這個定價比同樣沒有光碟機的 PS5 貴出 40%-50%。

鑑於這種中期升級本身俱有的局限性，Harding-Rolls 預測稱，PS5 Pro 最後的銷售結果應該與當年的 PS4 Pro 差不多。 PS4 Pro 在 2016 年的首發窗口期間賣出 170 萬台，整個生命週期內售出 1450 萬台。他預測 PS5 Pro 今年可望出貨 130 萬台，2029 年累計賣出約 1300 萬台。

(來源：IGN)

知名遊戲網站 IGN 的最新調查，6,000 人以上參與的民調顯示，72.1% 的受訪者認為 PS5 Pro 的定價太貴了，另外還有 22.1% 的人認為定價有點貴。同時認為價格可以接受、甚至低於預期的受訪者加起來約 6%。