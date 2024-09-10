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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.5%，報33.68元

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 20:50


截至台北時間10日20:50，美元/泰銖下跌0.17點跌幅達0.5%，暫報33.68點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.84%
  • 近 1 週：-0.94%
  • 近 3 月：-7.99%
  • 近 6 月：-4.30%
  • 今年以來：-1.46%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.72，本日下跌0.02%
  • 美元/韓元相關性0.64，本日下跌0.19%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.57，本日下跌0.11%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.67，本日下跌0.18%
  • 澳元/美元相關性-0.60，本日下跌0.06%
  • 英鎊/美元相關性-0.59，本日下跌0.02%

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美元/泰銖33.73-0.35%
韓元/美元0.000744750.00%
紐元/美元0.61520.11%
澳元/美元0.66630.03%
英鎊/美元1.3071-0.01%

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