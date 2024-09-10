外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.5%，報33.68元
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 20:50
截至台北時間10日20:50，美元/泰銖下跌0.17點跌幅達0.5%，暫報33.68點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.84%
- 近 1 週：-0.94%
- 近 3 月：-7.99%
- 近 6 月：-4.30%
- 今年以來：-1.46%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.72，本日下跌0.02%
- 美元/韓元相關性0.64，本日下跌0.19%
- 美元/瑞典克朗相關性0.57，本日下跌0.11%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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