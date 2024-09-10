鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為27.73元
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 18:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.56元上修至1.57元，其中最高估值1.68元，最低估值1.46元，預估目標價為27.73元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.68(1.68)
|1.72
|1.65
|最低值
|1.46(1.46)
|1.46
|1.43
|平均值
|1.58(1.57)
|1.59
|1.58
|中位數
|1.57(1.56)
|1.57
|1.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|75,669,830
|77,147,000
|79,105,740
|最低值
|67,514,000
|71,415,000
|75,229,080
|平均值
|72,178,590
|73,836,220
|76,634,180
|中位數
|72,602,500
|74,149,070
|75,880,550
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.41
|1.1
|1.54
|1.43
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|66,695,571
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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