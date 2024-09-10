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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為27.73元

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 18:11


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.56元上修至1.57元，其中最高估值1.68元，最低估值1.46元，預估目標價為27.73元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.68(1.68)1.721.65
最低值1.46(1.46)1.461.43
平均值1.58(1.57)1.591.58
中位數1.57(1.56)1.571.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值75,669,83077,147,00079,105,740
最低值67,514,00071,415,00075,229,080
平均值72,178,59073,836,22076,634,180
中位數72,602,50074,149,07075,880,550

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.411.11.541.43
營業收入
(單位：新台幣千元)		66,695,57154,805,91957,897,44056,249,044

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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