營收速報 - 中華化(1727)8月營收2.18億元年增率高達57.79％
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 16:15
今年1-8月累計營收為13.81億元，累計年增率20.32%。
最新價為32.4元，近5日股價下跌-4.6%，相關化學工業下跌-3.19%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+743 張
- 外資買賣超：+764 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|2.18億
|58%
|28%
|24/7
|1.70億
|18%
|-3%
|24/6
|1.76億
|33%
|-17%
|24/5
|2.12億
|36%
|44%
|24/4
|1.47億
|10%
|-27%
|24/3
|2.03億
|26%
|66%
中華化(1727-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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