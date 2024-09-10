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鉅亨速報

營收速報 - 中華化(1727)8月營收2.18億元年增率高達57.79％

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 16:15


中華化(1727-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣2.18億元，年增率57.79%，月增率28.27%。

今年1-8月累計營收為13.81億元，累計年增率20.32%。

最新價為32.4元，近5日股價下跌-4.6%，相關化學工業下跌-3.19%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+743 張
  • 外資買賣超：+764 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 2.18億 58% 28%
24/7 1.70億 18% -3%
24/6 1.76億 33% -17%
24/5 2.12億 36% 44%
24/4 1.47億 10% -27%
24/3 2.03億 26% 66%

中華化(1727-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收8月營收中華化

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