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鉅亨速報

營收速報 - 統一證(2855)8月營收9.06億元年增率高達36.19％

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 15:16


統一證(2855-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣9.06億元，年增率36.19%，月增率-14.78%。

今年1-8月累計營收為95.68億元，累計年增率36.62%。

最新價為24.9元，近5日股價下跌-4.75%，相關金融保險下跌-2.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2323 張
  • 外資買賣超：-3562 張
  • 投信買賣超：+1239 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 9.06億 36% -15%
24/7 10.63億 -34% -36%
24/6 16.51億 13% 45%
24/5 11.40億 28% 41%
24/4 8.10億 60% -48%
24/3 15.60億 81% 18%

統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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