盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.56%，總成交額124.45億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34
台股今日光電業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.56%，總成交額124.45億元，大盤占比5.35%。
該產業上漲家數7、下跌家數59、平盤家數2。領跌個股晶彩科(3535-TW)10日12:34股價下跌6.8元，報62.0元，跌幅9.88%。
光 電 業近5日下跌7.41%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-7.41%
|-4.91%
|近一月
|+1.39%
|-1.51%
|近三月
|+0.42%
|-3.27%
|近六月
|+8.63%
|+6.87%
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