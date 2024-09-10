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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.56%，總成交額124.45億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34


台股今日光電業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.56%，總成交額124.45億元，大盤占比5.35%。

該產業上漲家數7、下跌家數59、平盤家數2。領跌個股晶彩科(3535-TW)10日12:34股價下跌6.8元，報62.0元，跌幅9.88%。

光 電 業近5日下跌7.41%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 -7.41% -4.91%
近一月 +1.39% -1.51%
近三月 +0.42% -3.27%
近六月 +8.63% +6.87%

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晶彩科62-9.88%

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