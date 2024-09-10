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鉅亨速報

盤中速報 - 其 他類股表現疲軟，跌幅2.3%，總成交額27.25億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34


台股今日其他業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.3%，總成交額27.25億元，大盤占比1.17%。

該產業上漲家數15、下跌家數36、平盤家數1。領跌個股裕慶-KY(6957-TW)10日12:34股價下跌17.5元，報247.5元，跌幅6.6%。

其 他近5日下跌4.1%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其 他 集中市場加權指數
近一週 -4.1% -4.91%
近一月 -1.63% -1.51%
近三月 -3.67% -3.27%
近六月 +0.61% +6.87%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21067.43-0.36%
裕慶-KY249-6.04%

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加權指數法興(購) 槓桿13.12
加權指數法興(售) 槓桿4.48

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