盤中速報 - 其 他類股表現疲軟，跌幅2.3%，總成交額27.25億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34
台股今日其他業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.3%，總成交額27.25億元，大盤占比1.17%。
該產業上漲家數15、下跌家數36、平盤家數1。領跌個股裕慶-KY(6957-TW)10日12:34股價下跌17.5元，報247.5元，跌幅6.6%。
其 他近5日下跌4.1%，集中市場加權指數下跌4.91%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其 他
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.1%
|-4.91%
|近一月
|-1.63%
|-1.51%
|近三月
|-3.67%
|-3.27%
|近六月
|+0.61%
|+6.87%
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