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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額7.50億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34


台股今日電子通路業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.04%，總成交額7.50億元，大盤占比0.84%。

該產業上漲家數5、下跌家數7、平盤家數3。領跌個股巨虹(8084-TW)10日12:34股價下跌3.5元，報64.0元，跌幅5.19%。

電子通路類指數近5日下跌2.56%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.56% -4.39%
近一月 +5.42% +3.3%
近三月 -7.07% -0.3%
近六月 +3.87% +5.32%

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