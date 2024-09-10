盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額7.50億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34
台股今日電子通路業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.04%，總成交額7.50億元，大盤占比0.84%。
該產業上漲家數5、下跌家數7、平盤家數3。領跌個股巨虹(8084-TW)10日12:34股價下跌3.5元，報64.0元，跌幅5.19%。
電子通路類指數近5日下跌2.56%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.56%
|-4.39%
|近一月
|+5.42%
|+3.3%
|近三月
|-7.07%
|-0.3%
|近六月
|+3.87%
|+5.32%
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