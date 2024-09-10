盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額2.57億
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34
台股今日化學工業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.26%，總成交額2.57億元，大盤占比0.29%。
該產業上漲家數2、下跌家數11、平盤家數0。領跌個股泓瀚(4741-TW)10日12:32股價下跌4.8元，報51.5元，跌幅8.53%。
化學股價指數近5日下跌3.58%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.58%
|-4.39%
|近一月
|+6.68%
|+3.3%
|近三月
|-0.89%
|-0.3%
|近六月
|+7.29%
|+5.32%
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