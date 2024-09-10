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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額2.57億

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:34


台股今日化學工業類股表現疲軟，10日12:34相關指數下跌2.26%，總成交額2.57億元，大盤占比0.29%。

該產業上漲家數2、下跌家數11、平盤家數0。領跌個股泓瀚(4741-TW)10日12:32股價下跌4.8元，報51.5元，跌幅8.53%。

化學股價指數近5日下跌3.58%，櫃買市場加權指數下跌4.39%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.58% -4.39%
近一月 +6.68% +3.3%
近三月 -0.89% -0.3%
近六月 +7.29% +5.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21037.06-0.51%
泓瀚50.9-9.59%

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加權指數法興(售) 槓桿4.49

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