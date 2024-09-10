盤中速報 - 彬台(3379)股價拉至漲停，漲停價42.35元，成交955張
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 09:08
彬台(3379-TW)10日09:08上漲3.85元，股價漲停報42.35元，委買632,000張，成交955張。
主要業務為食品、飲料、生物科技之整廠自動化生產設備之系統整合及銷售業務。食品、化工、包裝之機械及原料、包材與香料等之買賣及進出口業務。代理國內外廠商報價投標業務及前項各工程之規劃設計安裝試車業務。所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數近5日下跌3.91%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7 張
- 外資買賣超：+71 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-64 張
- 融資增減：-62 張
- 融券增減：+8 張
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