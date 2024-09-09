鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.77億美元，Sui(SUI)24小時漲幅達6.09%
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格55,335.5美元，24小時漲跌幅+1.26%；以太幣(ETH)現報價格2,325.55美元，24小時漲跌幅+0.88%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.26億美元；USDC(USDC)24小時成交量達4.07億美元。
24小時漲幅：Sui(SUI)24小時漲幅6.09%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅5.94%；Saga(SAGA)24小時漲幅6.33%。
24小時跌幅：TKO(TKO)24小時跌幅15%；Selfkey(KEY)24小時跌幅10.6%；CRV(CRV)24小時跌幅9.74%。
近一週漲幅：Nuls(NULS)近一週漲幅20.2%；Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅14.7%；TROY(TROY)近一週漲幅14.6%。
近一週跌幅：DAR(DAR)近一週跌幅28%；ApeCoin(APE)近一週跌幅23.3%；BinaryX(BNX)近一週跌幅20.5%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.2億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.35億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.76億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過28.1億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
下一篇