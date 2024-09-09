鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.77億美元，Sui(SUI)24小時漲幅達6.09%

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:15

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24小時漲幅：Sui(SUI)24小時漲幅6.09%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅5.94%；Saga(SAGA)24小時漲幅6.33%。

24小時跌幅：TKO(TKO)24小時跌幅15%；Selfkey(KEY)24小時跌幅10.6%；CRV(CRV)24小時跌幅9.74%。

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近一週漲幅：Nuls(NULS)近一週漲幅20.2%；Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅14.7%；TROY(TROY)近一週漲幅14.6%。