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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.04%，報10.8115元

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 16:30


截至台北時間09日16:30，美元/挪威克朗上漲0.111點漲幅達1.04%，暫報10.8115點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.70%
  • 近 1 週：+1.00%
  • 近 3 月：0.00%
  • 近 6 月：+2.66%
  • 今年以來：+5.66%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.72，本日上漲0.85%
  • 美元/新加坡幣相關性0.60，本日上漲0.28%
  • 美元/加幣相關性0.56，本日上漲0.02%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.71，本日上漲0.6%
  • 澳元/美元相關性-0.66，本日上漲0.24%
  • 歐元/美元相關性-0.57，本日上漲0.32%

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美元/挪威克朗10.82441.16%
加幣/美元0.73710.08%
紐元/美元0.6129-0.73%
澳元/美元0.6649-0.32%
歐元/美元1.104-0.39%

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