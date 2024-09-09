外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.04%，報10.8115元
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 16:30
截至台北時間09日16:30，美元/挪威克朗上漲0.111點漲幅達1.04%，暫報10.8115點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.70%
- 近 1 週：+1.00%
- 近 3 月：0.00%
- 近 6 月：+2.66%
- 今年以來：+5.66%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.72，本日上漲0.85%
- 美元/新加坡幣相關性0.60，本日上漲0.28%
- 美元/加幣相關性0.56，本日上漲0.02%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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