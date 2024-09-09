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鉅亨速報

營收速報 - 大山(1615)8月營收6.64億元年增率高達40.65％

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 15:15


大山(1615-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣6.64億元，年增率40.65%，月增率23.4%。

今年1-8月累計營收為39.23億元，累計年增率29.43%。

最新價為62元，近5日股價上漲1.29%，相關電器電纜下跌-6.11%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+102 張
  • 外資買賣超：+135 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-33 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 6.64億 41% 23%
24/7 5.38億 7% 36%
24/6 3.97億 3% -11%
24/5 4.44億 49% -23%
24/4 5.79億 87% 4%
24/3 5.59億 -1% 24%

大山(1615-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各項電線電纜之配件、絕緣材料、銅線之製造、加工及銷售。前各項有關機械及其配件之製造、加工及銷售。E601011電器承裝業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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