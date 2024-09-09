營收速報 - 大山(1615)8月營收6.64億元年增率高達40.65％
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 15:15
今年1-8月累計營收為39.23億元，累計年增率29.43%。
最新價為62元，近5日股價上漲1.29%，相關電器電纜下跌-6.11%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+102 張
- 外資買賣超：+135 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-33 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|6.64億
|41%
|23%
|24/7
|5.38億
|7%
|36%
|24/6
|3.97億
|3%
|-11%
|24/5
|4.44億
|49%
|-23%
|24/4
|5.79億
|87%
|4%
|24/3
|5.59億
|-1%
|24%
大山(1615-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各項電線電纜之配件、絕緣材料、銅線之製造、加工及銷售。前各項有關機械及其配件之製造、加工及銷售。E601011電器承裝業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇