鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.2億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 10:15

‌



24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Quant(QNT)24小時跌幅15.5%；SuperVerse(SUPER)24小時跌幅10.4%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅10.8%。

‌



近一週漲幅：Nuls(NULS)近一週漲幅20.2%；Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅14.7%；TROY(TROY)近一週漲幅14.6%。