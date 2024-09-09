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鉅亨速報

盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.31%，總成交額0.50億

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:34


台股今日造紙工業類股表現疲軟，09日09:34相關指數下跌2.31%，總成交額0.50億元，大盤占比0.05%。

該產業上漲家數0、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股正隆(1904-TW)09日09:34股價下跌0.8元，報23.5元，跌幅3.29%。

造紙工業近5日下跌5.73%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 -5.73% -3.74%
近一月 -0.5% +2.71%
近三月 -10.08% -1.94%
近六月 -6.45% +8.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21072.09-1.69%
正隆23.7-2.47%

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加權指數法興(購) 槓桿10.29
加權指數法興(售) 槓桿4.42

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