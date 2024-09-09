盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.31%，總成交額0.50億
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:34
台股今日造紙工業類股表現疲軟，09日09:34相關指數下跌2.31%，總成交額0.50億元，大盤占比0.05%。
該產業上漲家數0、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股正隆(1904-TW)09日09:34股價下跌0.8元，報23.5元，跌幅3.29%。
造紙工業近5日下跌5.73%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|造紙工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.73%
|-3.74%
|近一月
|-0.5%
|+2.71%
|近三月
|-10.08%
|-1.94%
|近六月
|-6.45%
|+8.34%
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