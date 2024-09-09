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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額2.64億

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:34


台股今日建材營造業類股表現疲軟，09日09:34相關指數下跌2.01%，總成交額2.64億元，大盤占比1.02%。

該產業上漲家數4、下跌家數24、平盤家數2。領跌個股新潤(6186-TW)09日09:34股價下跌4.2元，報91.1元，跌幅4.41%。

建材營造股價指數近5日下跌4.15%，櫃買市場加權指數下跌4.65%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.15% -4.65%
近一月 +1.12% +6.12%
近三月 +4.63% +0.16%
近六月 +46.73% +5.81%

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