盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額2.64億
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:34
台股今日建材營造業類股表現疲軟，09日09:34相關指數下跌2.01%，總成交額2.64億元，大盤占比1.02%。
該產業上漲家數4、下跌家數24、平盤家數2。領跌個股新潤(6186-TW)09日09:34股價下跌4.2元，報91.1元，跌幅4.41%。
建材營造股價指數近5日下跌4.15%，櫃買市場加權指數下跌4.65%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-4.15%
|-4.65%
|近一月
|+1.12%
|+6.12%
|近三月
|+4.63%
|+0.16%
|近六月
|+46.73%
|+5.81%
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