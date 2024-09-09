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鉅亨速報

盤中速報 - 橡膠工業類股表現疲軟，跌幅2.34%，總成交額0.38億

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:19


台股今日橡膠工業類股表現疲軟，09日09:19相關指數下跌2.34%，總成交額0.38億元，大盤占比0.17%。

該產業上漲家數0、下跌家數11、平盤家數0。領跌個股正新(2105-TW)09日09:19股價下跌1.4元，報48.7元，跌幅2.79%。

橡膠工業近5日下跌1.99%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 橡膠工業 集中市場加權指數
近一週 -1.99% -3.74%
近一月 +4.15% +2.71%
近三月 -4.22% -1.94%
近六月 +7.95% +8.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21051.06-1.79%
正新48.9-2.40%

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