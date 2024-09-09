盤中速報 - 橡膠工業類股表現疲軟，跌幅2.34%，總成交額0.38億
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:19
台股今日橡膠工業類股表現疲軟，09日09:19相關指數下跌2.34%，總成交額0.38億元，大盤占比0.17%。
該產業上漲家數0、下跌家數11、平盤家數0。領跌個股正新(2105-TW)09日09:19股價下跌1.4元，報48.7元，跌幅2.79%。
橡膠工業近5日下跌1.99%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|橡膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.99%
|-3.74%
|近一月
|+4.15%
|+2.71%
|近三月
|-4.22%
|-1.94%
|近六月
|+7.95%
|+8.34%
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