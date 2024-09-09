盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.6%，總成交額2.05億
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:05
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，09日09:05相關指數下跌2.6%，總成交額2.05億元，大盤占比0.9%。
該產業上漲家數4、下跌家數17、平盤家數0。領跌個股亞聚(1308-TW)09日09:04股價下跌0.45元，報15.85元，跌幅2.76%。
塑膠工業近5日下跌10.31%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-10.31%
|-3.74%
|近一月
|-12.35%
|+2.71%
|近三月
|-21.82%
|-1.94%
|近六月
|-26.85%
|+8.34%
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