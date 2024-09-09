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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.6%，總成交額2.05億

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:05


台股今日塑膠工業類股表現疲軟，09日09:05相關指數下跌2.6%，總成交額2.05億元，大盤占比0.9%。

該產業上漲家數4、下跌家數17、平盤家數0。領跌個股亞聚(1308-TW)09日09:04股價下跌0.45元，報15.85元，跌幅2.76%。

塑膠工業近5日下跌10.31%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 -10.31% -3.74%
近一月 -12.35% +2.71%
近三月 -21.82% -1.94%
近六月 -26.85% +8.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數20996.81-2.05%
亞聚15.9-2.45%

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加權指數法興(售) 槓桿6.53

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