鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.35億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-08 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格54,649.48美元，24小時漲跌幅+0.63%；以太幣(ETH)現報價格2,305.21美元，24小時漲跌幅+0.62%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.35億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.82億美元；SOL(SOL)24小時成交量達2.26億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：DAR(DAR)24小時跌幅38.7%；Quant(QNT)24小時跌幅17.1%；BinaryX(BNX)24小時跌幅13.6%。
近一週漲幅：TROY(TROY)近一週漲幅20.3%；SUN(SUN)近一週漲幅19.3%；Nuls(NULS)近一週漲幅17.7%。
近一週跌幅：DAR(DAR)近一週跌幅32.1%；ApeCoin(APE)近一週跌幅27.9%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週跌幅23%。
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