盤中速報 - Sui大漲8.42%，報0.94美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-08 16:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.42%，最新價格0.94美元，總成交量達0.74億美元，總市值23.63億美元，目前市值排名第 25 名。
近 1 日最高價：0.95美元，近 1 日最低價：0.85美元，流通供給量：2,512,208,504。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+18.28%
- 近 1 月：+5.52%
- 近 3 月：-18.52%
- 近 6 月：-41.73%
- 今年以來：+6.61%
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