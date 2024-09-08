盤中速報 - BinaryX大漲17.21%，報1.38美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-08 08:05
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內漲幅超過17.21%，最新價格1.38美元，總成交量達0.23億美元，總市值5.16億美元，目前市值排名第 64 名。
近 1 日最高價：1.46美元，近 1 日最低價：1.18美元，流通供給量：373,097,816。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.42%
- 近 1 月：-1.02%
- 近 3 月：+5.08%
- 近 6 月：+202.61%
- 今年以來：+287.94%
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