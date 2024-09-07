鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.7億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-07 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格53,847.99美元，24小時漲跌幅-5.15%；以太幣(ETH)現報價格2,228.31美元，24小時漲跌幅-7.22%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達29.7億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.7億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.66億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；PEOPLE(PEOPLE)24小時漲幅15.6%。
24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅4.92%；Stratis(STRAX)24小時跌幅3.97%；Frontier(FRONT)24小時跌幅2.68%。
近一週漲幅：SUN(SUN)近一週漲幅29.2%；PEOPLE(PEOPLE)近一週漲幅27%；TROY(TROY)近一週漲幅23.8%。
近一週跌幅：Starknet Token(STRK)近一週跌幅12.6%；IDEX(IDEX)近一週跌幅8.31%；1INCH(1INCH)近一週跌幅7.28%。
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