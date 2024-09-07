鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.7億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-07 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；PEOPLE(PEOPLE)24小時漲幅15.6%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅4.92%；Stratis(STRAX)24小時跌幅3.97%；Frontier(FRONT)24小時跌幅2.68%。

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近一週漲幅：SUN(SUN)近一週漲幅29.2%；PEOPLE(PEOPLE)近一週漲幅27%；TROY(TROY)近一週漲幅23.8%。