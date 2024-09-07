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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.48%，報33.76元

鉅亨網新聞中心 2024-09-07 01:00


截至台北時間07日01:00，美元/泰銖上漲0.16點漲幅達0.48%，暫報33.76點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-5.14%
  • 近 1 週：-0.86%
  • 近 3 月：-8.15%
  • 近 6 月：-6.17%
  • 今年以來：-2.18%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.72，本日上漲0.22%
  • 美元/韓元相關性0.64，本日上漲0.47%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.56，本日上漲0.52%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.66，本日上漲0.96%
  • 澳元/美元相關性-0.59，本日上漲1.07%
  • 英鎊/美元相關性-0.58，本日上漲0.45%

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美元/泰銖33.70.30%
韓元/美元0.000747070.00%
紐元/美元0.6172-0.82%
澳元/美元0.6671-0.99%
英鎊/美元1.3131-0.36%

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