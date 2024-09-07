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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toro Co.(TTC-US)EPS預估下修至4.18元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-07 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Toro Co.(TTC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.3元下修至4.18元，其中最高估值4.3元，最低估值4.06元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.3(4.35)4.755.384.77
最低值4.06(4.28)4.414.64.77
平均值4.19(4.31)4.655.044.77
中位數4.18(4.3)4.6554.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值47.32億49.40億52.91億48.67億
最低值45.88億46.17億47.52億48.67億
平均值46.19億47.97億49.95億48.67億
中位數45.98億48.05億49.90億48.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.533.033.784.203.13
營業收入31.27億33.71億39.69億45.11億45.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Toro Co.(TTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTC

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