鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toro Co.(TTC-US)EPS預估下修至4.18元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-07 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Toro Co.(TTC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.3元下修至4.18元，其中最高估值4.3元，最低估值4.06元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.3(4.35)
|4.75
|5.38
|4.77
|最低值
|4.06(4.28)
|4.41
|4.6
|4.77
|平均值
|4.19(4.31)
|4.65
|5.04
|4.77
|中位數
|4.18(4.3)
|4.65
|5
|4.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|47.32億
|49.40億
|52.91億
|48.67億
|最低值
|45.88億
|46.17億
|47.52億
|48.67億
|平均值
|46.19億
|47.97億
|49.95億
|48.67億
|中位數
|45.98億
|48.05億
|49.90億
|48.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.53
|3.03
|3.78
|4.20
|3.13
|營業收入
|31.27億
|33.71億
|39.69億
|45.11億
|45.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Toro Co.(TTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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