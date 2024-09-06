盤中速報 - Sui大漲8.49%，報0.88美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 20:50
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.49%，最新價格0.88美元，總成交量達0.61億美元，總市值21.74億美元，目前市值排名第 25 名。
近 1 日最高價：0.89美元，近 1 日最低價：0.78美元，流通供給量：2,512,208,504。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.36%
- 近 1 月：+35.11%
- 近 3 月：-27.03%
- 近 6 月：-44.93%
- 今年以來：-3.73%
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