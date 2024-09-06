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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦週邊類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額102.48億

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 10:04


台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，06日10:04相關指數上漲2.13%，總成交額102.48億元，大盤占比8.8%。

該產業上漲家數47、下跌家數7、平盤家數8。領漲個股緯穎(6669-TW)06日10:03股價上漲65元，報1725.0元，漲幅3.92%。

電腦週邊近5日下跌7.53%，集中市場加權指數下跌4.57%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 -7.53% -4.57%
近一月 +4.31% +6.84%
近三月 -13.63% -1.38%
近六月 -10.73% +9.29%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21382.980.92%
緯穎17203.61%

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加權指數法興(售) 槓桿5.29

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