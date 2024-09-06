盤中速報 - 電腦週邊類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額102.48億
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 10:04
台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，06日10:04相關指數上漲2.13%，總成交額102.48億元，大盤占比8.8%。
該產業上漲家數47、下跌家數7、平盤家數8。領漲個股緯穎(6669-TW)06日10:03股價上漲65元，報1725.0元，漲幅3.92%。
電腦週邊近5日下跌7.53%，集中市場加權指數下跌4.57%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|-7.53%
|-4.57%
|近一月
|+4.31%
|+6.84%
|近三月
|-13.63%
|-1.38%
|近六月
|-10.73%
|+9.29%
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