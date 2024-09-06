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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額59.97億

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 10:04


台股今日其他電子業類股表現強勁，06日10:04相關指數上漲2.01%，總成交額59.97億元，大盤占比13.77%。

該產業上漲家數26、下跌家數14、平盤家數7。領漲個股數泓科(6855-TW)06日10:04股價上漲12.5元，報144.5元，漲幅9.47%。

其他電子類指數近5日下跌7.45%，櫃買市場加權指數下跌4.43%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -7.45% -4.43%
近一月 +14.59% +9.97%
近三月 +4.44% +0.69%
近六月 +14.82% +3.2%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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