盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額59.97億
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 10:04
台股今日其他電子業類股表現強勁，06日10:04相關指數上漲2.01%，總成交額59.97億元，大盤占比13.77%。
該產業上漲家數26、下跌家數14、平盤家數7。領漲個股數泓科(6855-TW)06日10:04股價上漲12.5元，報144.5元，漲幅9.47%。
其他電子類指數近5日下跌7.45%，櫃買市場加權指數下跌4.43%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-7.45%
|-4.43%
|近一月
|+14.59%
|+9.97%
|近三月
|+4.44%
|+0.69%
|近六月
|+14.82%
|+3.2%
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