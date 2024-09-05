盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5.24%，報185.4美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 22:00
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間05日21:44股價下跌10.25美元，報185.40美元，跌幅5.24%，成交量297,810（股），盤中最高價187.47美元、最低價181.54美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.74%
- 近 1 月：+0.27%
- 近 3 月：+13.65%
- 近 6 月：-56.16%
- 今年以來：-51.73%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 特斯拉(TSLA-US)大漲5.85%，報232.25美元
- 盤中速報 - 亞馬遜(AMZN-US)大漲2.61%，報177.85美元
- 盤中速報 - 默克藥廠(MRK-US)大漲2.77%，報119.01美元
- 盤中速報 - 科派特(CPRT-US)大跌7.62%，報49.01美元
上一篇
下一篇