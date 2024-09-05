search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5.24%，報185.4美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 22:00


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間05日21:44股價下跌10.25美元，報185.40美元，跌幅5.24%，成交量297,810（股），盤中最高價187.47美元、最低價181.54美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.74%
  • 近 1 月：+0.27%
  • 近 3 月：+13.65%
  • 近 6 月：-56.16%
  • 今年以來：-51.73%

文章標籤

美股美股盤中Old Dominion Freight Line公

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005538.60.34%
道瓊指數40947.88-0.07%
NASDAQ17294.1031.23%
費城半導體4820.8521.05%
Old Dominion Freight Line公185.545-5.16%

延伸閱讀


Empty