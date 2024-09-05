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鉅亨速報

盤後速報 - 華星光(4979)次交易(6)日除息1.43元，參考價104.57元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:05


華星光(4979-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.43元。

首日參考價為104.57元，相較今日收盤價106.00元，息值合計為1.43元，股息殖利率1.35%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/06 106.00 1.43 1.35% 0.0
2023/07/13 149.0 0.0593 0.04% 0.0
2016/06/22 56.200001 3.0066 5.35% 0.0
2015/08/20 72.0 0.9996 1.39% 0.9996
2014/08/25 53.0 0.5 0.94% 1.0

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