盤後速報 - 華星光(4979)次交易(6)日除息1.43元，參考價104.57元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:05
華星光(4979-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.43元。
首日參考價為104.57元，相較今日收盤價106.00元，息值合計為1.43元，股息殖利率1.35%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/06
|106.00
|1.43
|1.35%
|0.0
|2023/07/13
|149.0
|0.0593
|0.04%
|0.0
|2016/06/22
|56.200001
|3.0066
|5.35%
|0.0
|2015/08/20
|72.0
|0.9996
|1.39%
|0.9996
|2014/08/25
|53.0
|0.5
|0.94%
|1.0
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