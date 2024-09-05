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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、遠東新 (1402-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、長榮航 (2618-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、遠東新 (1402-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、鴻海 (2317-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、遠東新 (1402-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、鴻海 (2317-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、鴻海 (2317-TW)、永光 (1711-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)


5. 外資當日 (04) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、富邦恒生國企正2 (00665L-TW)、中工 (2515-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)
 

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相關行情

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新光金13.12.34%
遠東新35.752.14%
長榮航35.952.28%
鴻海179-0.28%
永光25.84.88%
中工12.42.90%
復華彭博新興債17.130.23%
台新永續高息中小16.511.29%
群益優選非投等債10.010.10%
富邦恒生國企正26.250.00%
元大滬深300正212.150.16%

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鴻海法興(購) 槓桿6.02

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