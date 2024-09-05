外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、遠東新 (1402-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、長榮航 (2618-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、遠東新 (1402-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、鴻海 (2317-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、遠東新 (1402-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、鴻海 (2317-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、鴻海 (2317-TW)、永光 (1711-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)
5. 外資當日 (04) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)、富邦恒生國企正2 (00665L-TW)、中工 (2515-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)
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