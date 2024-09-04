盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌2.85%，報344.96美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 22:00
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間04日21:41股價下跌10.11美元，報344.96美元，跌幅2.85%，成交量523,426（股），盤中最高價348.00美元、最低價338.09美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.39%
- 近 1 月：+16.19%
- 近 3 月：+20.58%
- 近 6 月：+17.42%
- 今年以來：+20.41%
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