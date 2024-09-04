幣託創辦人鄭光泰：從全家合作經驗找出Web2到Web3的成功密碼

BitoGroup幣託 2024-09-04 14:50

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【2024 年 09 月 04 日】Web3 是噱頭還是賺頭？幣託集團（BitoGroup）創辦人暨執行長鄭光泰出席 2024 台灣創投年會，談起幣託在 2014 成立時如何協助 Web2 企業走向 Web3，鄭光泰以全家便利商店的合作為例，起心動念是希望推動加密貨幣普及化，透過大眾化的通路讓更多人接觸比特幣，但在提案時卻遇到困難：如何向不熟悉 Web3 技術的合作夥伴提案？鄭光泰強調：「合作夥伴要的是完整的商業模式。別把問題變成客戶的問題，客戶的問題就是我們的問題。」

十年前多數人連「比特幣」（Bitcoin）都沒聽過，甚至認為是詐騙，幣託與全家溝通的過程中，從對方的視角出發，逐一解決、釐清問題。幣託團隊從交易機制、底層架構、會員驗證、介面設計甚至是風控系統，從零開始建置、串接，提供強大的企劃能力與技術資源。雙方合作推出獨步全球的便利商店買比特幣服務，創下世界擁有最多實體通路販售比特幣之紀錄，今年實體店面已突破 4200 家，後續更推出備受 GenZ 歡迎的「點數兌換加密貨幣」服務，民眾在便利商店消費獲得的 Fa 點，即可兌換成主流加密貨幣，每月點數額度皆被迅速兌換完畢。

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鄭光泰進一步分享：「點數很 Web2，但點數換幣就變成很 Web3、很潮的事情，原本點數只值一瓶飲料的價值，未來可能增值成兩瓶的價值。」

至於企業最在意的資安議題，鄭光泰大方分享幣託的阻詐經驗。某次出差下飛機有 20 幾通未接來電，緊急了解才得知是便利商店有民眾被詐騙集團利用，製造假交易、取得加密貨幣後立即轉出，幸好幾個月前幣託導入 Beta 版風控系統，已阻擋了多筆可疑交易，把財損降到最低。鄭光泰強調，雖然自行研發風控系統需要極高的成本，但重點是守護用戶資產、保障雙方合作。

近兩年幣託與更多大型機構合作，攜手遠東商銀 Bankee 推出加密貨幣交割戶、與藍新金流推出加密貨幣支付 BitoPay，透過堅實的基礎建設與夥伴關係，打造加密貨幣生活圈。

（圖）幣託集團（BitoGroup）創辦人暨執行長鄭光泰出席 2024 台灣創投年會，暢談與全家便利商店的十年合作經驗

【幣託集團】

幣託集團（BitoGroup）成立於 2014 年，致力於用最簡單的方式讓區塊鏈進入每個人的日常生活，並協助企業與消費者進入 Web3 時代。幣託集團致力於運用區塊鏈和高頻交易技術，積極打造創新的金融基礎設施。集團旗下擁有多元化業務，包括 BitoPro 加密貨幣交易所、NFT 賦能平台 BELS，以及 O2 META。

BitoPro 為全台第一家安全、穩定且易於使用的加密貨幣交易所，BitoPro 提供加密貨幣錢包和交易所的區塊鏈服務。此外，亦支援在超商購買或點數兌換加密貨幣。BitoPro 支援多種主流幣種，如 ETH（以太幣）、USDT（泰達幣）、DOGE（狗狗幣）、BTC（比特幣），並提供新臺幣出入金服務。