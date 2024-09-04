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鉅亨速報

盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅4.66%，總成交額53.37億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:19


台股今日電子零組件業類股表現疲軟，04日09:19相關指數下跌4.66%，總成交額53.37億元，大盤占比9.61%。

該產業上漲家數1、下跌家數98、平盤家數0。領跌個股聯穎(3550-TW)04日09:17股價下跌1.9元，報23.15元，跌幅7.58%。

零組件業近5日下跌0.47%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 -0.47% -0.42%
近一月 +3.37% +2.1%
近三月 +2.84% +2.58%
近六月 +10.25% +16.67%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21372.13-3.26%
聯穎23.45-6.39%

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