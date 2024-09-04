盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅4.66%，總成交額53.37億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:19
台股今日電子零組件業類股表現疲軟，04日09:19相關指數下跌4.66%，總成交額53.37億元，大盤占比9.61%。
該產業上漲家數1、下跌家數98、平盤家數0。領跌個股聯穎(3550-TW)04日09:17股價下跌1.9元，報23.15元，跌幅7.58%。
零組件業近5日下跌0.47%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.47%
|-0.42%
|近一月
|+3.37%
|+2.1%
|近三月
|+2.84%
|+2.58%
|近六月
|+10.25%
|+16.67%
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