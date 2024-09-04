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鉅亨速報

盤中速報 - 橡膠工業類股表現疲軟，跌幅3.38%，總成交額1.17億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日橡膠工業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌3.38%，總成交額1.17億元，大盤占比0.21%。

該產業上漲家數0、下跌家數11、平盤家數0。領跌個股南帝(2108-TW)04日09:05股價下跌2.25元，報36.35元，跌幅5.83%。

橡膠工業近5日下跌0.95%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 橡膠工業 集中市場加權指數
近一週 -0.95% -0.42%
近一月 +1.14% +2.1%
近三月 -13.15% +2.58%
近六月 +8.64% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21187.81-4.09%
南帝37-4.15%

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