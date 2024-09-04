盤中速報 - 橡膠工業類股表現疲軟，跌幅3.38%，總成交額1.17億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日橡膠工業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌3.38%，總成交額1.17億元，大盤占比0.21%。
該產業上漲家數0、下跌家數11、平盤家數0。領跌個股南帝(2108-TW)04日09:05股價下跌2.25元，報36.35元，跌幅5.83%。
橡膠工業近5日下跌0.95%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|橡膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.95%
|-0.42%
|近一月
|+1.14%
|+2.1%
|近三月
|-13.15%
|+2.58%
|近六月
|+8.64%
|+16.67%
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