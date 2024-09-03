search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.14%，報10.6977元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 23:00


截至台北時間03日23:00，美元/挪威克朗上漲0.121點漲幅達1.14%，暫報10.6977點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.20%
  • 近 1 週：+0.45%
  • 近 3 月：+1.05%
  • 近 6 月：+0.64%
  • 今年以來：+4.44%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.74，本日上漲0.82%
  • 美元/新加坡幣相關性0.61，本日上漲0.18%
  • 美元/韓元相關性0.59，本日上漲0.37%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.73，本日上漲0.75%
  • 澳元/美元相關性-0.68，本日上漲1.16%
  • 歐元/美元相關性-0.57，本日上漲0.26%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/挪威克朗10.69511.12%
韓元/美元0.00074570000000000010.00%
紐元/美元0.6187-0.74%
澳元/美元0.6715-1.12%
歐元/美元1.104-0.27%

延伸閱讀


Empty