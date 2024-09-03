外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.14%，報10.6977元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 23:00
截至台北時間03日23:00，美元/挪威克朗上漲0.121點漲幅達1.14%，暫報10.6977點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.20%
- 近 1 週：+0.45%
- 近 3 月：+1.05%
- 近 6 月：+0.64%
- 今年以來：+4.44%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.74，本日上漲0.82%
- 美元/新加坡幣相關性0.61，本日上漲0.18%
- 美元/韓元相關性0.59，本日上漲0.37%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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