外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.77%，報0.6185元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 14:10
截至台北時間03日14:10，紐元/美元下跌0.0048點跌幅達0.77%，暫報0.6185點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+4.63%
- 近 1 週：+0.47%
- 近 3 月：+1.48%
- 近 6 月：+2.03%
- 今年以來：-1.41%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日下跌0.39%
- 美元/挪威克朗相關性-0.72，本日下跌0.37%
- 美元/泰銖相關性-0.69，本日下跌0.23%
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