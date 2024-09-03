search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.77%，報0.6185元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 14:10


截至台北時間03日14:10，紐元/美元下跌0.0048點跌幅達0.77%，暫報0.6185點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+4.63%
  • 近 1 週：+0.47%
  • 近 3 月：+1.48%
  • 近 6 月：+2.03%
  • 今年以來：-1.41%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.80，本日下跌0.83%
  • 英鎊/美元相關性0.64，本日下跌0.22%
  • 歐元/美元相關性0.56，本日下跌0.13%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日下跌0.39%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.72，本日下跌0.37%
  • 美元/泰銖相關性-0.69，本日下跌0.23%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
紐元/美元0.6184-0.79%
澳元/美元0.6732-0.87%
英鎊/美元1.3121-0.18%
歐元/美元1.1038-0.29%
泰銖/美元0.0291890.00%

延伸閱讀


Empty