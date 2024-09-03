賣在人聲鼎沸時！橋水中國狂賣A股黃金ETF

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-03 10:51

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今年來金價屢創新高，備受市場關注，大批投資者蜂擁買入，在一片叫好聲中，全球避險基金巨頭橋水卻快速撤退，多檔黃金 ETF 的報告顯示，今年上半年橋水中國大舉賣出。

據《上海證券報》周二（3 日）報導，易方達黃金 ETF2023 年年度報告顯示，截至 2023 年末，橋水（中國）投資管理公司－橋水全天候增強型中國私募證券投資基金三號位居第一大持有人，持有份額為 3,159.35 萬份。

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橋水（中國）投資管理公司－橋水全天候增強型中國私募證券投資基金二號、橋水（中國）投資管理公司－橋水全天候增強型中國私募證券投資基金一號分別持有 570.18 萬份、468.1 萬份。

不過，今年上半年，橋水大舉賣出該 ETF，上述三個商品均從前十名持有人名單中消失。

截至今年 6 月底，易方達黃金 ETF 第十名持有人持有份額為 398.76 萬份。

這意味著，今年上半年橋水中國投資管理公司－橋水全天候增強型中國私募證券投資基金三號至少賣掉 2,760 萬份。

類似情況也發生在博時黃金 ETF 和華安黃金 ETF 上。

截至 2023 年底，橋水全天候增強型中國私募證券投資基金三號、橋水全天候增強型中國私募證券投資基金一號、橋水全天候增強型中國私募證券投資基金二號持有該基金份額分別為：4,662.48 萬份、929.42 萬份、871.06 萬份。

該基金 2024 年中期報告顯示，今年上半年，上述商品均跌出前十名持有人名單。

截至去年底，橋水全天候增強型中國私募證券投資基金三號持有華安黃金 ETF 8,266.46 萬份，是第二大持有人。到了今年 6 月底，該商品已經不在前十名持有人名單上。

世界黃金協會最新公布的數據顯示，7 月全球實物黃金 ETF 流入 37 億美元，寫下 2022 年 4 月以來最強表現。

建信基金經理朱金鈺表示，前期金價持續上漲，主要有以下幾方面原因：

首先，貨幣屬性是黃金的本質屬性，漲跌受信用貨幣影響。2022 年以來，美國財政持續擴張，美元信用受損，黃金和數位貨幣成為資本追逐的方向。各國央行購金，支撐了黃金需求。