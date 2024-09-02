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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額25.83億

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 13:37


台股今日文化創意業類股表現疲軟，02日13:33相關指數下跌2.04%，總成交額25.83億元，大盤占比2.28%。

該產業上漲家數6、下跌家數19、平盤家數1。領跌個股華義(3086-TW)02日13:30股價下跌8元，報185.5元，跌幅4.13%。

文化創意產業指數近5日下跌5.52%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 -5.52% +1.07%
近一月 +2.73% +2.87%
近三月 +33.5% +6.49%
近六月 +49.66% +9.23%

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集中市場加權指數22235.1-0.15%
華義185.5-4.13%

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