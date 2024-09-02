盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額25.83億
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 13:37
台股今日文化創意業類股表現疲軟，02日13:33相關指數下跌2.04%，總成交額25.83億元，大盤占比2.28%。
該產業上漲家數6、下跌家數19、平盤家數1。領跌個股華義(3086-TW)02日13:30股價下跌8元，報185.5元，跌幅4.13%。
文化創意產業指數近5日下跌5.52%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-5.52%
|+1.07%
|近一月
|+2.73%
|+2.87%
|近三月
|+33.5%
|+6.49%
|近六月
|+49.66%
|+9.23%
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