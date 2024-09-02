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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額16.37億

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 10:34


台股今日塑膠工業類股表現疲軟，02日10:34相關指數下跌2%，總成交額16.37億元，大盤占比1.11%。

該產業上漲家數3、下跌家數15、平盤家數3。領跌個股中石化(1314-TW)02日10:34股價下跌0.23元，報9.5元，跌幅2.36%。

塑膠工業近5日下跌0.1%，集中市場加權指數上漲0.5%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 -0.1% +0.5%
近一月 -10.13% -1.65%
近三月 -15.68% +5.17%
近六月 -21.65% +17.6%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22276.990.04%
中石化9.52-2.16%

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加權指數法興(售) 槓桿5.6

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