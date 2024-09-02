盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額16.37億
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 10:34
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，02日10:34相關指數下跌2%，總成交額16.37億元，大盤占比1.11%。
該產業上漲家數3、下跌家數15、平盤家數3。領跌個股中石化(1314-TW)02日10:34股價下跌0.23元，報9.5元，跌幅2.36%。
塑膠工業近5日下跌0.1%，集中市場加權指數上漲0.5%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.1%
|+0.5%
|近一月
|-10.13%
|-1.65%
|近三月
|-15.68%
|+5.17%
|近六月
|-21.65%
|+17.6%
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