鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.04億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,563.99美元，24小時漲跌幅-1.81%；以太幣(ETH)現報價格2,444.71美元，24小時漲跌幅-1.49%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.04億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.77億美元；SOL(SOL)24小時成交量達4.17億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；PEOPLE(PEOPLE)24小時漲幅10.8%。
24小時跌幅：Nuls(NULS)24小時跌幅14.9%；IDEX(IDEX)24小時跌幅14.2%；OOKI(OOKI)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅35.5%；Liquity(LQTY)近一週漲幅30.5%；Ethena(ENA)近一週漲幅29.1%。
近一週跌幅：IDEX(IDEX)近一週跌幅19.3%；LOKA(LOKA)近一週跌幅9.18%；Radiant Capital(RDNT)近一週跌幅9.09%。
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